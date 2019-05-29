عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا

قام اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بزيارة خاطفة مساء اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة التقى خلالها بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.





ونقل اللواء عباس كامل، تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود الجيش الليبي، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم واستقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب.





وأجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات العامة، والمشير خليفة حفتر تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار، واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها، ودعم جهود الحلول السياسية.