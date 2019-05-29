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مدرب شباب السعودية: أتحمل مسئولية السقوط المحزن أمام مالي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:03 ص
مدرب شباب السعودية: أتحمل مسئولية السقوط المحزن أمام مالي
العطوي
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أميرة فطيم
 
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أعرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي الشاب، عن أسفه الشديد من الهزيمة أمام مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال بولندا تحت 20 سنة.

 

وتلقى الأخضر السعودي، الهزيمه بأربعة أهداف من مالي مقابل ثلاثة، ليقبع في قاع ترتيب المجموعة الخامسة بمونديال الشباب، بدون أي نقاط.

 

ورفض العطوي أثناء تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحميل اللاعبين مسئولية الهزيمة أمام مالي.

 

وذكر المدير الفني للأخضر السعودي: "أنا المدرب.. وأنا من يتحمل مسئولية السقوط المحزن أمام مالي".

 

كما وعد خالد العطوي، الجماهير السعودية، بتصحيح الأوضاع أمام مالي، والقتال والحفاظ على أمل التأهل حتى اللحظة الأخيرة.

 

والجدير بالذكر أن الأخضر هزم على يد نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جدينيا”، في مستهل مشوار المونديال.

 

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