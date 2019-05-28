نائب أمير مكة يزور مفتي المملكة

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زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان اليوم الثلاثاء، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وذلك بمنزله في مكة المكرمة.