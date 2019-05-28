ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب أمير مكة يزور مفتي المملكة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:56 م
نائب أمير مكة يزور مفتي المملكة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان اليوم الثلاثاء، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وذلك بمنزله في مكة المكرمة.
Advertisements
المزيد عن: نائب أمير مكة مفتي زيارة المملكة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
0
x
18:00
2
الأرجنتين
السعودية
3
x
20:30
4
مالي