هاني فرحات يحيى حفلات أنغام ومحمد عبده ورابح صقر بالرياض فى عيد الفطر

يحيى المايسترو العالمى هانى فرحات حفلات العيد بالرياض ويحيى حفلى مطربه مصر الاولى والوطن العربى أنغام يوم 5 يونيو كما يحيى بنفس اليوم حفل المطرب الكبير رابح صقر، ويختتم هانى فرحات حفلات العيد بالرياض بحفل مطرب العرب محمد عبده يوم 6 يونيو.









يذكر أن المايسترو هانى فرحات، أحيا آخر حفلاته بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير للمطربة الكبيرة أنغام والذى تكلف بمصاريف الحفل المايسترو هانى فرحات لصالح وزاره الثقافه ودار الأوبرا المصريه والتى نظمتها شركته الخاصة.