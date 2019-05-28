مصرع 32 حوثياً بينهم قيادي شمالي الضالع

لقي 32 عنصراً بينهم قيادي من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.





ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، اندلعت المواجهات في مناطق شخب، والقفلة، وباب غلق، وباجة، شمالي وغرب مديرية قعطبة، وأسفرت عن مصرع 32 من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو عبدالإله علي محمد مقداد، وجرح آخرين.





وكما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارة الجوية، تعزيزات للميليشيا في منطقة العود شمالي مديرية قعطبة، أسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا ودبابة تابعة لها في منطقة الزبيريات.