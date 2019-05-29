عاجل.. مصدر بـ"تعليم المنوفية" يعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية





كما صرحت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية لـ"الفجر"، بأن من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ المنوفية خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك.

صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن وكيل وزارة التربية والتعليم مختار شاهين، قد أكد جاهزية نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية يوم الخميس بعد غد.وأشار المصدر لـ"الفجر"، إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية لن تتأخر، مؤكدًا أنها ظهرت اليوم بمحافظة القاهرة لأنها بدأت امتحانات قبل محافظة المنوفية بأسبوع كامل.وأوضح المصدر، أن طلاب محافظة القليوبية بدأوا الامتحانات قبل 4 أيام من بدء الامتحانات بالمنوفية، وستظهر نتيجتهم غدًا، مؤكدًا أن محافظة المنوفية من المحافظات القليلة التي أنجزت في التصحيح، وبذلت مجهودًا كبيرًا للإسراع في ظهورها.