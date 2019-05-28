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شاهد.. فيديو مترجم باللغة الالمانية يبرز دعم الإخوان لمليشيات حزب الله

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:38 م
شاهد.. فيديو مترجم باللغة الالمانية يبرز دعم الإخوان لمليشيات حزب الله
ارشيفية
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الفجر
 
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مترجم باللغة الالمانية،  للمرشد الأسبق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، أعلن خلاله دعم الجماعة لمليشيات حزب الله. 
 
وقال "عاكف" خلال الفيديو: "يوم ما وقف حسن نصرالله ضد الصهاينة من الذي وقف بجواره كان الإخوان.. وأنا أول واحد فعلت ذلك".
 
وتابع: "يوم ما قولت نبعت 10 آلاف مقاتل لمساعدة حزب الله اتقلبت وأي واحد يحارب في الصهاينة وطظ في مصر".
 
وآثارت تلك التصريحات وقتها، غضب عارم لدى الشعب المصري، بسبب العبارات المسيئة التي استعان بها مرشد الإخوان وإساءته للمصريين، بالإضافة لإعلان دعم جماعته (الإخوان)، لمليشيات
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