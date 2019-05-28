ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:31 م
وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وشاركهم وجبة الإفطار.

واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية، لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

ونقل الوزير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين .

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

Advertisements
المزيد عن: وزير الداخلية رجال الأمن تحيات المسجد الحرام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
0
x
18:00
2
الأرجنتين
السعودية
3
x
20:30
4
مالي