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مستشار الرئيس الإيراني يعترف بقتل زوجته

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:25 م
مستشار الرئيس الإيراني يعترف بقتل زوجته
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وكالات
 
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قالت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن محمد علي نجفي مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إيسنا، فقد عثر على زوجة نجفي ميتة في مسكنهما في طهران.


وتحدثت الشرطة عن خلاف عائلي بين المستشار وزوجته.


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