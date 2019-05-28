النجم الساحلى يعلن إصابة كوليبالى "الهارب" بالرباط الصليبي

أعلن النجم الساحلى التونسي، اليوم، عن إصابة الصفقة الجديدة سليمان كوليبالى المهاجم الإيفوارى، على مستوي الأربطة المتقاطعة، أى بالرباط الصليبي، بعد تعاقد الفريق التونسي معه بساعات قليلة.





وسيغيب اللاعب لمدة لا تقل عن 6 شهور، بعد أن تقرر أن يجري عملية جراحية تحت إشراف الطبيب جلال دحمان.





وذكر مصدر لموقع "الفجر الرياضي" أن إدارة النجم الساحلى كانت تعلم عن إصابة اللاعب قبل التعاقد معه.





وكان النجم الساحلى، قد أعلن منذ أيام مع اللاعب الإيفواري الذى كان محترفاً في الدوري الأسكتلندى بعد هروبه من النادى الأهلى، عام 2017، وإتهامه الفريق الأحمر بالمعاملة السيئة مما أدي لرفع قضية من الأهلى والطلب بتعويض كبير من الاتحاد الدولى " فيفا" مما تسبب فى إيقاف اللاعب.



