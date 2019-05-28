سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28/5/2019
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:27 م
الفجر الاقتصادي
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واصل سعر اليورو الاوروبي استقرار امام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 28-5-2019 وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وجاءت الاسعار كما يلي:
أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
19.08 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.08 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.37 جنيه للشراء
19.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك قناة السويس
19.1 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.21 جنيه للشراء
19.36 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.11 جنيه للشراء
19.26 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.11 جنيه للشراء
19.26 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي
19.12 جنيه للشراء
19.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
19.04 جنيه للشراء
19.34 جنيه للبيع.
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