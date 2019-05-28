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عاجل.. رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن المدرب القادم

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:25 م
عاجل.. رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن المدرب القادم
بارتوميو
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علي نبوي
 
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حسم جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة مستقبل الإسباني أرنستو فالفيردي من تدريب الفريق في الموسم المقل.

 

وأعلن بارتيمو بأن فالفيردي هو من سيقود الفريق في الموسم المقبل، ولا نية لرحيله على الإطلاق.

 

وأكد بارتيمو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" :"بارتوميو أكد ثقته بفالفيردي و دعمه له للاستمرار لعام آخر.

 

وخسر برشلونة السبت الماضي لقب كأس ملك إسبانيا بعد سقوطه أمام فالنسيا بهدف مقابل هدفين، حيث اكتفى بالتتويج بلقب واحد فقط هذا الموسم وهو الدوري الإسباني "الليجا".

 

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