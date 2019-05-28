السعودية تسقط في فخ الخسارة أمام مالي بمونديال الشباب

واصل المنتخب السعودي للشباب نتائجه السلبية بمنافسات كأس العالم تحت 20 عاماً ببولندا، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "ستاديون جوسير" في مدينة جدينيا.









وتقدم المنتخب السعودي بهدفين مبكرًا، عن طريق فراس البريكان في الدقيقة التاسعة، وأضاف زميله تمبكتي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء.









وقلص منتخب مالي النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة ٣٦ من عمر اللقاء، وأدرك إبراهيما كوني التعادل لمالي في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء.









وعاد خالد الغنام للتقدم مجددًا لصالح الأخضر السعودي في الدقيقة ٦٣ من زمن المباراة، قبل أن يدرك تراوري التعادل مجددًا لمالي في الدقيقة ٧٠.









وخطف منتخب مالي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، عن طريق محمد كامارا.









وبتلك النتيجة، تذيل منتخب السعودية ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، بينما رفع مالي رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثاني.









ومن المقرر أن يواجه الأخضر السعودي نظيره بنما، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.



