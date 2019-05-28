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الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:22 م
الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت
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علي نبوي
 
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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل برئاسة الكابتن محمود الخطيب إستكمالًا لإجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي.


وتأتي جلسة مجلس الأهلي لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.


 ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

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