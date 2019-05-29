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داعية إسلامي: لا يجب على الآباء والأمهات عقاب أبنائهم وقت الغضب

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:49 ص
داعية إسلامي: لا يجب على الآباء والأمهات عقاب أبنائهم وقت الغضب
الداعية الإسلامي مصطفى حسني
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داليا الحسين
 
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أكد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أنه لا يجب على الآباء والأمهات عقاب أبنائهم وقت الغضب؛ لأن الإنسان في هذا الوقت يفقد جزء من عقله.

وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن الطفل الذي يتربه على القسوة يصبح "مفتري" في المستقبل، بسبب سياسة العقاب الخاطئة.


وأشار الداعية الإسلامي إلى أنه لا يجب "تكسير" شخصية الطفل بالمبالغة، أو سبه لعدم تحمله المسئولية أو ضربه بقوة، معلقًا: " بلاش كلمة أنت دايما كسفنا قدام الناس.. الولد بياخد قيمته من الأهل".
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