النيابة: إنشاء ونشر مواقع المنظمات الإرهابية عقوبته 10 سنوات سجن

أكدت النيابة العامة، أن إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية من الجرائم الموجبة للمساءة الجزائية.

وقالت النيابة إنه يجب توخي الحذر ومعرفة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المنطوية على إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية، في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أن العقوبة هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو العقوبتين معًا، ومصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المحصلة منها.