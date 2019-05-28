النيابة: إنشاء ونشر مواقع المنظمات الإرهابية عقوبته 10 سنوات سجن
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:19 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكدت النيابة العامة، أن إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية من الجرائم الموجبة للمساءة الجزائية.
وقالت النيابة إنه يجب توخي الحذر ومعرفة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المنطوية على إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية، في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت أن العقوبة هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو العقوبتين معًا، ومصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المحصلة منها.
Advertisements
المزيد عن: نشر مواقع عقوبة النيابة العامة التنظيمات الارهابية
- السعودية: السجن من 5 إلى 10 سنوات لكل من يتعاطف مع قطر
- حبس وغرامة.. عقوبات قاسية تنتظر المتعاطفين مع قطر بعد المقاطعة
- "النيابة العامة": إرسال الشائعات جريمة عقوبتها تصل للسجن والغرامة
- "النيابة العامة": إنشاء وترويج المقاطع الإباحية جريمة عقوبتها السجن والغرامة
- عاجل- السعودية| النيابة العامة: السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة منتجي الشائعات
- النيابة توضح عقوبة إتلاف المرافق والمنشآت العامة
- النيابة العامة تحذِّر المواطنين والمقيمين من السلوكيات المجرَّمة في النظام البيئي
- النيابة العامة تحذِّر المواطنين من عقوبات مشددة بحق مرتكب جرائم تلويث البيئة
- النيابة العامة توضح عقوبة الغش التجاري