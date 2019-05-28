ملخص الحلقة 23 لأهم مسلسلات رمضان 2019

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة الثالثة والعشرين لأهم المسلسلات درامية.

بدل الحدوتة 3

تقبض عائلة لولي" دنيا سمير غانم" علي جيمي السويسري"هشام ماجد" ليعرفوا كيف نجا من نهاية العالم علي حد اعتقادهم، يوهمهم جيمي أنه أتي من مزرعة جزر ليحصل علي بطاطس بعد نهاية العالم، ذلك خوفا من افتضاح أمره و العثور علي حقبية الاموال التي يخفيها في المزرعة، ويترك جيمي صديقه بالمزرعة ويطلب منه البحث عن حقيبة الأموال التي يخفيها في المزرعة .

يتمكن جيمي من الهروب من المزرعة وتقابله لولي، وتطلبه منه أن يصطحابها إلى خارج المزرعة للبحث عن والديها المفقودين، ويستخدم جيمي سيارة والد لولي لمغادرة أرض المزرعة، التي تعطل في الطريق ويضطران للبحث عن سيارة تاخدهما للعاصمة .

ولد الغلابة

تواجه زينب طليقة عيسي "هبة مجدي"، فرح " مي عمر"، وتتشاجر معها بسبب اعتقادها بزواج عيسي من فرح ، لكن عيسي يخبرها انه لم يتزوجها، وتحكم المحكمة بالاعدام علي حمزة شقيق عيسي" كريم عفيفي" بسبب قتل شقيقته قمر.

يبدأ عيسي في تصنيع الاستروكس بمساعدة فرح وصديق شقيقه، ثم يبيع عيسي الاستروكس لتجار المخدرات، ويتمكن من شراء شقة جديدة لفرح، ويتوسع في أعماله غير المشروعة، يلجأ عيسي وفرح للمحامي للمساعدة في خروج والد فرح من السجن بعد سداد ديونه من أموال المخدرات، ويلجا المحامي لتاسيس جمعية خيرية مزيفة حتي تكون غطاء لتسديد ديون من تجارة المخدرات غير المشروعة .

زلزال

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "زلزال"، قيام "صافية" حلا شيحة، بتهديد "زلزال" محمد رمضان، ليبادلها الحب ويحاول الاقتراب منها بعد انتهاء قصته مع "أمل" هنادي مهنى، بزواجها من "عبد الحليم" محمود حجازي تنفيذاً لرغبة والدها "خليل السواح" ماجد المصري.

تنتقل "صافية" ووالدتها "وجيدة" لبيع "الفول" داخل سوق الفواكه الذي يعمل فيه "زلزال"، وتستمر الأولى في ملاحقته ويحاول صدها تنفيذاً لرغبة والدتها، لكنه يضعف أمام إلحاحها، ويقرر الزواج منها ولكنه بشرط أن يقيما خطبة فقط حتى يحصل على شهادته الجامعية.

كلبش 3

بدأت الحلقة 23 من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناةON E، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بحديث بين عصام السقا وأكرم صفوان حول "السيستم" لمعرفة من يحاول مراقبة صفوان، فضلا عن الشخص الذى دفع نجل الأخير يبحث عن "وحدة السيستم" الخاصة بوالده، حيث واجه صفوان ابنه، وطلب منه معرفة الشخص الذى دفعه لذلك، ونهره بشدة.

وخلال البحث والتدقيق حول موضوع الهاكينج، بحث عصام السقا عن السيستم، وحدد عنوان الأشخاص الذين دفعوا نجل صفوان لاقتحام السيستم الرقمى، وطلب صفوان من صدام أن يأتى بهؤلاء الأشخاص فورا، خاصة أن عصام السقا بدأ يشك فى "جومانا" – سارة عادل، وراء حادث السيستم.

كما شهدت الحلقة حديثا بين اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، واللواء ناصر سلام – نبيل النور الدين، حيث أكد خطاب خلال حديثه أن المجموعة المسافرة إلى سيناء يعملون لحساب أكرم صفوان، ومكلفة لتوصيل "طرد" غاية فى الأهمية للإرهابيين هناك، فضلا عن أن المنظمة الإرهابية تنتظر "طرد" مهما من القاهرة، حيث بدأ يلمح خطاب أن هناك أزمة كبيرة، خاصة أن هناك شكا فى "الأتوبيس" الذى يستقله سليم الأنصارى.

وخلال مكالمة هاتفية بين أكرم صفوان وسارة هارون – سوزان نجم الدين، أكد صفوان أن "الطرد" وصل للعريش، وخلال 24 ساعة سيتم تسليمها حسب الاتفاق، ووصل بالفعل سليم الأنصارى إلى سيناء، ليجد "حسن" رجل الأجهزة الأمنية ينتظره هناك فى الغرقة المجاورة فى الفندق، وخلال مراقبة "بروسلى" – أحمد العوضى، وجد أن سائق الأوتوبيس مرتبكا فواجهه، ولكن لم يصل إلى شىء، حيث أبلغ بروسلى أن السائق يفعل أمورا غريبة، ليجد سليم الأنصارى يبلغه أنه يراقبه منذ خروجهم من القاهرة، لتبدأ رحلة مراقبة السائق ومكان اختباء الطرد.

حكايتي

أذيع، منذ قليل، مسلسل حكايتى الحلقة 23، والذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري وعدد من الفنانين على رأسهم النجمة وفاء عامر وأحمد صلاح حسنى وأحمد بدير وأحمد حاتم .

وشهدت أحداث مسلسل حكايتي منعطفًا جديدًا، حيث اعترف علي "أحمد صلاح حسنى "لـ داليدا" ياسمين صبرى"، عن سر ابتعاده عنها خلال الفترة الماضية، وصارحها بأن جدها هو من قتل والده ، وقرر الابتعاد عنها.

أصيب على "أحمد صلاح حسني" خلال مسلسل حكايتي بحالة نفسية سيئة بعد فترة من الابتعاد عن داليدا، وقرر العودة إليها بناء على نصيحة جده البارون "جميل برسوم"، إلا أنها رفضت العودة له بسبب عدم شعورها بالأمان معه عقب تخليه عنها.

حدوتة مرة

شهدت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة، أخبرت "دينا" والدها طارق التميمي، "مجدي كامل" بكل ألاعيب غاده عبد الرازق، وكل المصائب التى فعلتها من أجل التفرقه بينها وبين المحامي .

وحدثت مشاداه كلامية بين "مروه سلطان"، والدكتور النفسي الذى يعالجها ويطالبها بالابتعاد عن ابنته، وقامت مُره، بغلق "الملجأ" الذى تملكة.

زوجة 18

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "الزوجة 18" إقناع زوجات "حمزة" لـ "فارس" حسن الرداد أن يتقمص شخصيته لكنه رفض، قام" فارس" و"فريدة" ناهد السباعي و"الدمنهوري" محمود البزاوى بكشف أمر "خميس السبتاوي" بيومى فؤاد وواجهوه بأنه نصاب وطلبوا منه الذهاب من حيث أتى.

"الزوجة 18" بطولة: حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، إخراج مصطفى فكري.