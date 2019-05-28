تكليف "التويجري" مدير عام للشؤون الصحية بالرياض

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وعبَّر التويجري عن بالغ شكرة وتقديره وزير الصحة مثمنًا هذه الثقة؛ لكونها دافعًا إلى الاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة تحت توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

يُذكَر أن الدكتور التويجري كان يشغل منصب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ويُعتبر قائدًا لزراعة القوقعة بالمملكة، وقد عمل سابقًا مديرًا لمستشفى الإيمان بالرياض، ورأس عدة لجان طبية بالمنطقة.