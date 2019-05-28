45 دقيقة شاقة للاعبي الأهلي بالتتش

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية شاقة، خلال مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.









وقاد أليخاندرو مدرب الأحمال بالفريق تدريبات بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة بمشاركة جميع اللاعبين ماعدا حراس المرمى وأحمد الشيخ الذي يؤدي برنامجه التأهيلي التعافي من إصابته في انكل القدم.









وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، عقب تأجيل مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.





