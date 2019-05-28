مصطفى شعبان يؤجل سفره إلى السعودية لأداء العمرة لهذا السبب

قرر الفنان مصطفى شعبان، تأجيل سفره الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لمدة 24 ساعة، لحين انتهاء الفنان مجدي البحيري من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "أبو جبل" والذي يعرض حاليا.





وكان الفنان مصطفى شعبان قد احتفل يوم أمس بانتهاء تصوير المسلسل، غير أن الفنان مجدي البحيري قد تبقى له بعض المشاهد الذي لم يستطع تصويرها بسبب مرضه ونقله إلى المستشفى.





وشهد بلاتوه مسلسل "أبو جبل" وقوع الفنان مجدي البحيري مغشيا عليه بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب قيامه بالتصوير لمدة 16 ساعة متواصلة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.





وأكد الفنان مجدي البحيري إنه رأى الموت بعينيه، عقب سقوطه مغشيا عليه ظهر الأحد، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل".





يذكر أن مجدي البحيري يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل" مع الفنانين مصطفى شعبان، محمد دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج احمد صالح.