أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. 3 مفاجآت مدوية يفجرها بيريز عن صفقات الملكي والإطاحة بثلاثي الفريق

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها مطالبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس ليكون تحسبا لفشل صفقة بول بوجبا نجم مانشستر وعرقل صفقة إيدين هازارد نجم تشيلسي بسبب 40 مليون يورو. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- 3 مفاجآت مدوية يفجرها بيريز عن صفقات ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه سيناقش مدرب الفريق زين الدين زيدان في الأهداف المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيريز، في تصريحاته عبر إذاعة "أوندا سيرو": "لم نتحدث مع مبابي أو نيمار ولن نتحدث مع أحد من اللاعبين، عندما نريد لاعب سنتحدث مع ناديه مباشرةً".

وتابع: "عندما نريد أن نتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان سنتحدث مع رئيسهم، سوق الانتقالات سيبدأ يوم 1 يونيو المقبل وسنتحدث مع زيدان بشأن الانتقالات".

وأكمل: "لم نتلقى أي عروض للاعبي ريال مدريد حتى الآن، لن أتحدث عن هازارد، سوق الانتقالات لم يبدأ بعد وهو يلعب مع ناديه الآن بيل أيضاً في إجازة، لقد حاولنا ضم بيل منذ سنوات عديدة"





- هازارد يتدخل لحسم صفقة مبابي لريال مدريد

بات البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن هازارد يرغب في قدوم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد من أجل قيادة هجوم الملكي بالموسم الجديد.

وتابع الموقع أن هازارد سوف يحاول إقناع مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد هذا الصيف.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد أكد أمس أن النادي الملكي يحاول ضم هازارد في الصيف من تشيلسي ولم يغلق الباب أمام ضم الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.





- مفاجأة مدوية تقرب بوجبا من ريال مدريد

يخطط الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن بوجبا اتفق مع ريال مدريد على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

ويحصل بوجبا على 18 مليون يورو سنويا في مانشستر يونايتد بينما يرغب ريال مدريد في دفع 12 مليون يورو لنجم الشياطين الحمر حال توقيعه لفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





- ريال مدريد يطيح بالثلاثي الشاب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد حسم موقفه من الثلاثي الشاب داني سيبايوس وماركوس يورنتي وسيرجيو ريجيلون في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو في إسبانيا، إن ريال مدريد قرر الاستغناء عن خدمات ريجيلون وسيبايوس ويورنتي في الصيف المقبل لكن النادي الملكي سوف يضع خيار إعادة الشراء بالفترة المقبلة.

ولا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في تواجد الثلاثي الشاب لأنه يريد عناصر خبرة وقوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على كل الألقاب بعد الموسم المنصرم السيء.

ويملك يورنتي وسيبايوس عدة عروض من الدوري الإنجليزي والإيطالي بينما سيرجيو ريجيلون مطلوب في ليجانيس وبعض الفرق الإسبانية.





- مبابي يحسم مستقبله ويفاجئ ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط للرحيل عن بطل الدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو، إن كيليان مبابي خلال تواجده في سباق الفورمولا1 في مدينة موناكو الفرنسية أخبر لاعب إسباني بأنه يرغب في اللعب في الليجا.

ويرتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعي النادي الملكي التعاقد مع مهاجم يعوض الفقر التهديفي الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ليوفنتوس في الصيف الماضي.





- يوفنتوس يفاجئ رونالدو ويتحرك لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض في الصيف لضم لاعب خط الوسط في ريال مدريد.

وفقًا لتوتوسبورت ، يريد يوفنتوس أيضًا لاعبين أكثر إبداعًا ويستعدون لضم الدولي الإسباني في ريال مدريد ايسكو.

إنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال إلى تورينو ، حيث إنها شائعة بدأت تحوم منذ عامين.

يقال إن ايسكو محبط من الوضع الحالي في مدريد ويمكن أن يتبع زميله القديم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

كما أن التعاقد القريب للريال مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي يعني أنه من المرجح أن يقترب إيسكو من الرحيل.





- ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة هازارد

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن مفاوضات ريال مدريد وتشيلسي حول إستقدام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الملكي قد تعطلت وشهدت الأيام الماضية وجود تعثر كبير برغم التقارير الصحفية التي أكدت حسم الصفقة سابقاً.

وقالت سكاي سبورتس الانجليزي في نفس السياق أن إدارة البلوز رفعت عرضها للموافقة على رحيل هازارد إلى 140 مليون يورو في الوقت الذي لا يريد فيه بيريز دفع سوى 100 مليون يورو فقط

ومن المتوقع أن يتم تجديد المفاوضات بعد نهاية الدوري الأوروبي المقرر إقامه مباراته النهائية يوم الأربعاء المقبل حيث يمكن أن يصل الطرفان إلى حل وسط يقضي برحيل هازارد بمبلغ 120 مليون يورو فقط.

وكان الدولي البلجيكي قد أعلن أن تركيزه منصب على مباراة نهائي الدوري الاوروبي لكنه قد يرحل عن قلعة البلوز بنهاية الموسم الجاري.





- ريال مدريد يتحرك لضم نجم يوفنتوس بأمر زيدان

كشف تقرير صحفي عن اتجاه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى تدعيم صفوف الملكي بصفقة من يوفنتوس، بعد صعوبة استقدام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، أن تعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا لن يكون بالأمر الهين، لا سيما مع تمسك إدارة الشياطين الحمر بجهود الدولي الفرنسي، فضلًا عن دخول عدة أندية كبيرة على خط المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن زيدان سيتجه للتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس، البوسني ميراليم بيانيتش، حتى يكون بديلاً لصفقة بول بوجبا.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل ميراليم بيانيتش عن البيانكونيري، سهل بالمقارنة مع مغادرة بوجبا للشياطين الحمر، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة الملكي كثيرًا.

وتابعت "انتقال بيانيتش إلى ريال مدريد ممكن، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي، والذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر".





- ليون يمنح "ميندي" الضوء الأخضر للرحيل في الصيف

أعطي نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لاعبه فيرلاند ميندي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليون تراجع عن تردده بشأن بيع ميندي، وقرر الموافقة على رحيله لكن بسعر لن يقل عن 55 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليون تلقى 3 عروض لميندي، من ريال مدريد، وبرشلونة ونابولي، ورفضها النادي الفرنسي نظرًا لأن القيمة المالية لها كانت تتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

ويرتبط ميندي بعقد مع ليون حتى صيف 2023 المقبل، ويُعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المنتهي للدوري الفرنسي.





- 40 مليون يورو تُعرقل مفاوضات ريال مدريد لضم "هازارد"

ذكرت تقارير صحفية اسبانية إلى تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي بخصوص انتقال النجم إيدين هازارد، رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حسم الصفقة في وقت سابق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن إدارة تشيلسي تريد 140 مليون يورو مقابل السماح للدولي البلجيكي بالرحيل، بينما يعرض فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي 100 مليون يورو فقط حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين بعد نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته الأربعاء المقبل، حيث يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي في حال رفع قيمة عرض ريال إلى 120 مليون يورو.

ويرغب ريال مدريد في الحصول علي خدمات هازارد لتدعيم صفوفه بشكل قوي استعدادًا للموسم المقبل.





- مودريتش يصدم ليفربول قبل نهائي الأبطال

تحدث لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد، عن المباراة النهائية المنتظرة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين فريقي توتنهام وليفربول.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "أتمنى فوز توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن رونالدو، قال لوكا: "لست أنا فقط من يفتقد كريستيانو رونالدو، ريال مدريد أيضا يفتقده، فعندما يركض الدون بسرعة فائقه فمن السهل التمرير له".

وكان كريستيانو رونالدو قد ترك ريال مدريد في صيف 2018 ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإيطالي مرتدياً قميص نادي يوفنتوس.





راموس يرد رحيله عن ريال مدريد

رد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني على شائعات رحيله عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانتشرت مؤخراً شائعات حول رحيل راموس عن ريال مدريد في الصيف بعد اجتماع عقده مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز في الأسابيع الماضية.



ونشر راموس فيديو عبر حسابه على إنستجرام ، وهو يتدرب في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد الواقعة في منطقة فالديبيباس استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب الإسباني ، وأرفق مع الفيديو رسالة: هلا مدريد.



جدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد صرح في مقابلة صحفية وصول عرض لسيرجيو راموس من الصين ، ولكنه لن يسمح له بالرحيل مجانًا.



