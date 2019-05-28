من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:19 م
أسماء فايز
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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " والد ناصر ماهر لاعب النادى الأهلي ، الذى وافته المنيه عصر اليوم الثلاثاء.
وكتب اللاعب حسين
الشحات لاعب فريق الأهلي عبر تويتر: " والد ناصر ماهر فى ذمه الله ربنا يرحمه ويجعل
مثواه الجنه ان شاء الله " .
فيما تقدم رمضان
صبحى لاعب القلعة الحمراء بتقديم العزاء ونعي والد ناصر قائلا: " والد ناصر ماهر
فى ذمه الله ربنا يرحمه ويغفرله " .
كما كتب محمد محمود
لاعب الأهلي علي تويتر:" البقاء لله يا ناصر ربنا يصبرك ".
وتوالت تعليقات
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتعزية ناصر ماهر فى وفاه والده.
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