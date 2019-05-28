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من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:19 م
من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم السوشيال ميديا ينعون والد ناصر ماهر
ناصر ماهر
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أسماء فايز
 
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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " والد ناصر ماهر لاعب النادى الأهلي ، الذى وافته المنيه عصر اليوم الثلاثاء.

 

وكتب اللاعب حسين الشحات لاعب فريق الأهلي عبر تويتر:  " والد ناصر ماهر فى ذمه الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله " .

 

فيما تقدم رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء بتقديم العزاء ونعي والد ناصر قائلا: " والد ناصر ماهر فى ذمه الله ربنا يرحمه ويغفرله " .

 

كما كتب محمد محمود لاعب الأهلي علي تويتر:" البقاء لله يا ناصر ربنا يصبرك ".

 

وتوالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتعزية ناصر ماهر فى وفاه والده.

 

من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر
من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر
من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر
من بينهم الشحات ورمضان صبحي.. نجوم "السوشيال ميديا" ينعون والد ناصر ماهر
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