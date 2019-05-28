أجايي وحمودي ينتظمان في تدريبات الأهلي

انتظم أحمد حمودى وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى حمودي وأجايي، من كدمات في نهاية مران الفريق أمس الاثنين، أدت إلى خروجهما من التدريب وعدم استكماله.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته بصورة طبيعية بعد تأجيل مباراة المقاولون العرب التي كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الثلاثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.