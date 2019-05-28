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الخميس.. الأعلى للإعلام يناقش ملاحظات رصد مسلسلات رمضان

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:20 م
الخميس.. الأعلى للإعلام يناقش ملاحظات رصد مسلسلات رمضان
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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قال مجدي لاشين عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس لجنة الدراما، إن اللجنة ستعقد اجتماع لها الخميس المقبل؛ لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عُرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان.


وقال "لاشين" في تصريحات صحفية، إن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما، مجرد ملاحظات ستناقشها اللجنة للبت في مدى جديتها، وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، مؤكدًا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.
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