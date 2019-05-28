فالفيردي يصدم جماهير برشلونة

وجه فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني صدمة مدوية لجماهير البرسا بعد شائعات رحيله عن الكامب نو خلال الفترة الحالية.









وافادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي أبلغ المقربين منه أنه لا يفكر في التخلي عن منصبه مع برشلونة مشيراً إلى رغبته في الاستمرار بعمله مع البلوجرانا.









وقد نفى برشلونة نية النادي إقالة فالفيردي اليوم وغدا لأنه سيكون هناك اجتماع هام بين جوسيب بارتوميو وأعضاء الهيئة الرياضية في النادي لحسم مصير مدرب أتلتيك بلباو السابق وغير مستبعد استمراره في الموسم المقبل.



