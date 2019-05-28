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السعودية تنتظر قرار الفيفا لتنظيم مونديال الأندية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:06 م
السعودية تنتظر قرار الفيفا لتنظيم مونديال الأندية
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حسن شحاتة
 
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تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، صوب العاصمة الفرنسية بباريس، يوم الثالث من يونيو المقبل، لمعرفة قرار الفيفا في تحديد المنظم لبطولة كأس العالم للأندية، عقب اجتماع مجلس الفيفا.


وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السعودية تنتظر قرار الفيفا بشأن تنظيمهم لكأس العالم للأندية لكرة القدم فى نسخته المقبلة، وذلك في ظل المحادثات التي تمت بين الاتحاد السعودي والفيفا منذ ثلاثة أشهر.


ويذكر أن دولتي أستراليا وكوريا الجنوبية، كانتا ترغبان في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، إلا أنهما قررا تأجيل الأمر لنسخة 2021، والتي سيشارك فيها 24 ناديًا.

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