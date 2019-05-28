"البيتكوين" يسجل أعلى مستوى في 2019

سجلت عملت البيتكوين الإلكترونية أعلي مستوي في 2019، بعد أن صعد بأكثر من 9 %، ليسجل 8728.69 دولار، وذلك بعد أن سجلت مستوى 8846 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.





ويعد المستوى الذي سجلته أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية في الوقت الحالي هو الأعلى منذ مايو الماضي.





ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت البيكتوين بنحو 136 بالمئة، وفي شهر مايو الجاري فقط زادت عملة البيتكوين بنحو 71 %.





وفي العام الماضي كانت البيتكوين تعرضت إلى انهيار من حيث القيمة حيث تهاوت من مستوى أعلى من 18 ألف دولار المُسجل في نهاية 2017، لتختتم العام الماضي عند مستوى أقل من 4 آلاف دولار.





كما سجلت العملات الإلكترونية الأبرز ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت الإيثريوم بنحو 7.2 بالمئة إلى 267.8 دولار.





كما زادت عملة الريبل ثالث أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية بنحو 7.1 بالمئة مُسجلة 0.41019 دولار.





أما رابع أكبر عملة إلكترونية وهي بيتكوين كاش فزادت بنحو 8.3 بالمئة عند 434.6 دولار، فيما صعدت الليتكوين بنحو 11.9 بالمئة مُسجلة 113.8 دولار.





ومع انتعاش أداء العملات الإلكترونية زادت القيمة السوقية الإجمالية عند مستوى 269.86 مليار دولار، مقابل 250 مليار دولار قبل 24 ساعة.