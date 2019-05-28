شريف يتغيب عن مران الأهلي بسبب العمرة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:05 م
محمد الصو
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تغيب محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.
ويأتي غياب شريف، عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، لسفره إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، عقب تأجيل مواجهة المقاولون العرب، بالدوري المصري الممتاز.
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