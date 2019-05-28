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مظاهرة حب لـ مى عز الدين من رواد "تويتر" بعد حلقة اليوم من "البرنسيسة بيسة"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:06 م
مظاهرة حب لـ مى عز الدين من رواد تويتر بعد حلقة اليوم من البرنسيسة بيسة
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الفجر الفني
 
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أشاد المتابعون على موقع التغريدات "تويتر" بحلقة اليوم من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين وتخوض به السباق الرمضانى الحالى.



وجاءت أبرز التغريدات عن حلقة اليوم: "مسلسل البرنسيسة بيسة بيفصلنى ضحك" فيما علق آخر: "مسلسل حلو جدا مفيهوش أى ألفاظ وبيضحك جدا"، وقال مغرد: "هى مى عز الدين دايما كدة وبتفاجئنا"، وآخر غرد: "البرنسيسة بيسة عسل موت"، و"مى ملهاش حل فالكوميديا والضحك".


مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة،  وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى،  وبطولة مى عز الدين،  بوسى،  أمير المصرى،  ونجم مسرح مصر محمد أنور،  سليمان عيد،  وإيمان السيد،  حجاج عبد العظيم،  وحسام داغر،  وسامى مغاورى،  وضياء الميرغنى.

 
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