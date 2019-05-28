طارق الشناوي: إنجي المقدم في "ولد الغلابة" كانت مفاجئة رهيبة

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قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة سوسن بدر عبارة عن سيمفونية أداء، مشيرًا إلى أن "بدر" معجونة بالفن وتعيش دورها بشكل كبير، معقبًا:" القطة لها سبع أرواح، وسوسن بدر لديها 8 أرواح ومقنعة"





وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر"، المذاع على إذاعة "نجوم أف أم"، مسا ء الثلاثاء، أن الفنانة إنجي المقدم في مسلسل "ولد الغلابة" كانت مفاجئة رهيبة، متابعًا:" في شيء حقيقي نضج جواها".

