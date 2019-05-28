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لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الأهلي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:02 م
لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الأهلي
لاسارتي
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محمد الصو
 
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عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة طويلة مع حراس مرمى الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

واجتمع المدير الفني للأهلي مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.

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