قبل عرضها بالسينمات.. تعرف على عدد مشاهدات إعلانات أفلام عيد الفطر (فيديو)

انطلقت في الأيام الأخيرة، الإعلانات الدعائية الرسمية لأفلام عيد الفطر المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، والتي تشهد منافسة كبار نجوم شباك التذاكر في مصر والوطن العربي، وتتنوع أحداثها بين الأكشن والدراما والكوميديا، لتقدم وجبة دسمة لجمهور العيد عقب انتهاء شهر رمضان الجاري.





الممر





تجاوز الإعلان الدعائي لفيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة النجوم أحمد عز، هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد الشرنوبي، وأحمد فلوكس، حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر الصفحة الرسمية للفيلم بموقع "فيسبوك".













سبع البرمبة وجاء في المركز الثاني، فيلم "سبع البرمبة" من تأليف لؤي السسد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته رامز جلال، وجميلة عوض، إضافة إلى ظهور خاص للنجم ياسر جلال خلال الأحداث، محققاً مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".









كازابلانكا وفي المركز الثالث، جاء فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، من بطولة النجم أمير كرارة والممثل التركي خالد أرجنش المعروف باسم "السلطان سليمان"، محققا ً مليون و300 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".













محمد حسين

استعاد النجم محمد سعد، مكانته ضمن قائمة أفلام عيد الفطر، محققاً مليون و300 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، ويشارك في بطولته مي سليم، فربال يوسف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، دينا، ويزو، حمدي الوزير، من إخراج محمد علي.







