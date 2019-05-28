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ابنة سيد مكاوي: والدي كان يتناول اللحم المحمر في الفطار

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:05 م
ابنة سيد مكاوي: والدي كان يتناول اللحم المحمر في الفطار
ابنة سيد مكاوي
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أمنية فوزي
 
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قالت أميرة سيد مكاوي، ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي، إن والدها كان يتناول اللحم المحمر بوجبة الإفطار.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة "تن"، أنه كان عاشقا لجميع أنواع "الجبن"، ولا يأكل الخضار.

وأوضحت زينات خليل زوجة سيد مكاوي، أنه كان من عشاق "العكاوي"، مشيرة إلى أنه أحضر طباخا لعمل الوجبات الخاصة له إلا أن الطباخ كان يرفض تواجدها بجواره خوفا من أن تعرف أسرار طبخاته.
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