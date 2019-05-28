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غدا.. الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:55 م
غدا.. الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانسحاب من الدوري
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علي نبوي
 
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النادي الأحمر، من تمسك لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال بطولة الدوري المصري عقب بطولة أمم إفريقيا.


وقال المصدر بأن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا غداً الأربعاء، وسيتم خلاله إعلان قراره بشأن استكمال الدوري أو الانسحاب بعد قرار لجنة المسابقات.


وأضاف المصدر بأن الانسحاب من الدوري هو الحل الأقرب لمجلس إدارة الأهلي بعدما استقر عليه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.


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