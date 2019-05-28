الطب الشرعي يحل لغز واقعة العثور على جثة متحللة بالغردقة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:01 م
محمد طه
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قررت النيابة العامة بمحافظة البحر الأحمر، تشريح الجثة التي تم العثور عليها في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء بجوار سور مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة بمعرفة الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة.
وأكد تقرير الطب الشرعي؛ أن سبب الوفاة هو "هبوط حاد في الدورة الدموية"، ومن جانبه قال أحمد أحمد أبو الحجاج شقيق المتوفي، أن أخيه لم يقتل وإنما وفاته جاءت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية كما جاء في تقرير الطب الشرعي.
وأضافت شقيق المتوفى أنه تم استخراج تصريح الدفن وجار دفنه في مقابر العائلة في محافظة الأقصر.
كشفت التحريات الأولية أن الجثة لرجل في الأربعين من عمره ويدعى يوسف أحمد أبو الحجاج من محافظة الأقصر، وكان يمتلك جراجا بالممشى السياحي بالغردقة.
وأضافت شقيق المتوفى أنه تم استخراج تصريح الدفن وجار دفنه في مقابر العائلة في محافظة الأقصر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر عثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على جثة متحللة ملقاة خارج سور مركز شباب الميناء جنوب مدينة الغردقة.
كشفت التحريات الأولية أن الجثة لرجل في الأربعين من عمره ويدعى يوسف أحمد أبو الحجاج من محافظة الأقصر، وكان يمتلك جراجا بالممشى السياحي بالغردقة.
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