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ابنة سيد مكاوي: حلقات المسحراتي التي قدمها والدي كانت توقظ ضمير الأمة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:47 م
ابنة سيد مكاوي: حلقات المسحراتي التي قدمها والدي كانت توقظ ضمير الأمة
ابنة سيد مكاوي
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أمنية فوزي
 
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قالت "أميرة"، ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي، إن ما جعل شخصية المسحراتي الخاصة بسيد مكاوي تعيش على خلاف غيرها هو رفضه تلحين كلمات فؤاد حداد، وأن تغنى وتقدم على طريقة المسحراتي الحقيقي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة "TeN"، أن إدارة الإذاعة بعد أن استمعت لحلقات "مكاوي" قررت أن تكون جميع حلقات المسحراتي على هذا الشكل.

وتابعت أن من حاول أن يكرر شخصية المسحراتي لم ينجح وأصبحت الشخصية والحلقات التي كتبها فؤاد حداد أنه مسحراتي يوقظ ضمير الأمة قبل إيقاظهم لتناول الطعام.
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