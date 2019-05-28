ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الوداد يخاطب الجبلاية للتحقيق مع جريشة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:52 م
الوداد يخاطب الجبلاية للتحقيق مع جريشة
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من نادي الوداد المغربي، اليوم يطالب فيه بالتحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الوداد والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل الخطاب أن جريشة، لم يكن على المستوي المطلوب بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية في إدارة المباريات الدولية.

وأضاف البيان، "نرجو من الاتحاد المصري إجراء بحث عن الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه ونحن كلنا ثقة بوقوفكم بجانب الحق".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اليوم عن إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي الذي أقيم على ملعب مولاي عبد الله وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements
المزيد عن: نهائي ابطال افريقيا جهاد جريشة الوداد والترجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي