خاص| رئيس الزمالك يختار المدرب الجديد بعد رحيل جروس

أجرى رئيس نادي الزمالك مكالمة هاتفية في الساعات الماضية مع خالد جلال لإبلاغه بتولي المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدوري.









وتنتهي علاقة كريستيان جروس مع الزمالك بشكل رسمي عقب مباراة الإنتاج حيث تشهد نهاية عقده مع الفريق بشكل رسمي يوم 30 مايو.









وأكد رئيس الزمالك لخالد جلال أنه سيتولى تدريب الفريق في مواجهتي الجونة وحرس الحدود ببطولة الدوري وسيتواجد بعدها على رأس المسئولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل لقناعته به.









وسبق وقاد جلال الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب سموحة في الموسم الماضي ويحظى بدعم كبير من جانب رئيس نادي الزمالك الذي سبق وطلبه أكثر من مرة ليتواجد كمدرب عام في الجهاز الفني لكن الأمر قوبل بالرفض من جلال الذي تمسك بالعودة كمدير فني فقط.



