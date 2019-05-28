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مفتي الجمهورية: الرفق مفتاح القلوب المستعصية.. والله يحب من عباده الرحماء بخلقه

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:39 م
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من أهم خصائص التشريع الإسلامي هو الرفق والتيسير.

ووجه "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الثلاثاء، نداءً للمسلمين قائلًا: "أيها المسلم كن رفيقًا، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه".

وأكد أن من يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "الله سبحانه وتعالى لا يقبل الطاعة على حساب الآخرين تشددًا وعبوسًا في وجههم، وكن في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر رفيقًا".

وخاطب المسلمي، قائلًا: "الرفق الرفق إياكم والشدة، الشدة باب لكرهية الناس وفتنتهم، الرفق مفتاح القلوب المستعصية، والله يحب من عباده الرحماء بخلقه".
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