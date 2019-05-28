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واشنطن: الضربات الجوية الروسية والسورية تصعيد طائش للصراع فى سوريا

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:34 م
واشنطن: الضربات الجوية الروسية والسورية تصعيد طائش للصراع فى سوريا
مايك بومبيو
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وكالات
 
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال منزعجة من الضربات الجوية التى تشنها روسيا والحكومة السورية فى شمال غرب سوريا، مضيفة أن الهجمات الأحدث أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 200 مدنى.
 
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة "الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية العامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات تصعيد طائش للصراع وأمر غير مقبول".

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