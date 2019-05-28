سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 28/5/2019

شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار، وسجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:





سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

55.16 جنيها للشراء

55.51 جنيها للبيع









سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

55،19 جنيها للشراء

55،62 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

54،90 جنيها للشراء

55،69 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

55،12 جنيها للشراء

56،55 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

54،61 جنيها للشراء

55،59 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

54.60 جنيها للشراء

55.65 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي

55،31 جنيها للشراء

56،08 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

54،90 جنيها للشراء