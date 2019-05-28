سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 28/5/2019
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:29 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار، وسجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.16 جنيها للشراء
55.51 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،19 جنيها للشراء
55،62 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
54،90 جنيها للشراء
55،69 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،12 جنيها للشراء
56،55 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
54،61 جنيها للشراء
55،59 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
54.60 جنيها للشراء
55.65 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،31 جنيها للشراء
56،08 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
54،90 جنيها للشراء
55،60 جنيها للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر الدينار الكويتى الدينار الكويتى في مصر الدينار الكويتى في البنوك الاقتصاد المصرى اسعار العملات العربية اخبار الاقتصاد
- محدث.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 3/14/ 2019
- سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 16/3/2019
- سعر الدينار الكويتي في البنوك والسوق السوداء اليوم السبت 11/5/ 2019
- الدينار الكويتي يتراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 16-5-2019
- تراجع جديد للدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/20/ 2019
- سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5/21/ 2019
- سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
- سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 5/23/ 2019
- سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 5/26/ 2019
- تغير ملحوظ بسعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019