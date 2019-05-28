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مفاجأة.. رائحة الفم الكريهة دليل على مرض خطير (فيديو)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:28 م
مفاجأة.. رائحة الفم الكريهة دليل على مرض خطير (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك مؤشرات تدل على الإصابة بالفشل الكلوي، مثل رائحة الفم الغير سليمة، معقبًا: "ريحة الفم بتكون عاملة زي المبولة".

ولفت "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن من مؤشرات الإصابة بالفشل الكلوي أيضًا هي وجود خلل في ضربات القلب، أو وجود قيء شديد جدًا.

وأشار إلى أن مريض الفشل الكلوي لابد أن ينقل إلى العناية المركزة، معقبًا: "ما ينفعش يتعالج في بيته".

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