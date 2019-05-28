"لبيب" يفاجئ مستشفى فايد المركزي بالإسماعيلية ويشيد بالخدمات الطبية (صور)
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:26 م
هشام إسماعيل
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فاجأ الدكتور لبيب محمد كمال، مسئول مكتب وزيرة الصحة للإقليم، اليوم الثلاثاء، مستشفي فايد المركزي، للوقوف بنفسه علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي المترددين علي المستشفي من أهالي المنطقة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق المشروع القومي لمد مظلة خدمة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وتوفير كافة وسائل وسبل الراحة لجميع المرضى.
وتفقد لبيب، قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الكلى الصناعى، والعمليات، والحضانات، بالإضافة الي مبني العيادات الخارجية، واستمع لبيب لعدد من للمواطنين المترددين علي المستشفي حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لعدد من الأطباء وأطقم التمريض حول أرائهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمواطنين والمترددين علي المستشفي.
وأشاد لبيب بمستوي الخدمات الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، بمستشفي فايد المركزي، بعد ان استمع لعدد من المرضي الذين أكدوا أداء الخدمات الطبية بالقسم، بالإضافة الي حسن معاملتهم وتواجد الأطباء داخل قسم الغسيل الكلوي أثناء تلقيهم الجالسات، كما أشاد لبيب بقسم الاستقبال والطوارئ، والحضانات، ومبني العيادات الخارجية، كما أشاد بمستوي النظافة داخل أقسام المستشفي المختلفة.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل توفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضي والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
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