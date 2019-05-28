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تعليم الجيزة تبدأ في تلقي تظلمات نتائج طلاب "الشهادة الإعدادية"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:14 م
تعليم الجيزة تبدأ في تلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
صورة أرشيفية
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ريم محمود
 
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بدأت مديرية التعليم بالجيزة، في تلقي تظلمات أولياء الأمور الراغبين في إعادة تصحيح كراسات إجابات أبنائهم بالشهادة الإعدادية التي أعلنت نتائجها الرسمية يوم الخميس الماضي. 

وقال مصدر، إن الطلبات تقدم خلال قسم شؤون الطلبة بالإدارة، والذي يرسلها لكنترول الشهادة الإعدادية لفحص التظلم والرد عليه، مشيرا إلى أن باب التظلمات مفتوح لمدة ١٥ يوم حتي ١٠ يونيو.
يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة، والتي خاضها ١٤٩ ألف طالب وطالبة.

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