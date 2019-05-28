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زيدان يجهز قنبلة في صفقات ريال مدريد الصيفية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:18 م
زيدان يجهز قنبلة في صفقات ريال مدريد الصيفية
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يجهز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مفاجأة في الميركاتو الصيفي للملكي عقب نهاية الموسم الجاري.


افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن زيدان يجهز الخطة البديلة حال فشل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.


واشار الموقع إلى زيدان حدد التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث يرى زيدان أن الأمور معقدة بشأن صفقات نيمار وساديو ماني وجادون سانشو أو محمد صلاح.

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