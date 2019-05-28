الذهب يتراجع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء

هبطت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 4 جلسات من الأرتفاع بدعم من قوة العملة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة قرب أعلى مستوى في 18 عاماً، في حين صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأقل وتيرة في 7 سنوات.





ويترقب المستثمرون التطورات التجارية والسياسية حول العالم، بعد انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي واستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.





وانتهت يوم الأحد انتخابات البرلمان الأوروبي والتي أظهرت أن حزب يمين الوسط حصل على نسبة كبيرة إلى حد ما وذلك عبر الفوز بـ179 مقعداً، كما أن حزب اليسار الاشتراكي والديمقراطي فاز بـ150 مقعداً أي بنسبة 20 بالمئة.





فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، بأن واشنطن ليست على استعداد لتنفيذ اتفاق تجاري مع الصين، مشيراً إلى أن التعريفات الأمريكية على السلع الصينية يمكنها أن ترتفع بشكل كبير للغاية وبسهولة شديدة.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.50 دولار إلى 1277.10 دولار للأوقية.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد على 0.5 بالمائة في تمام الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1277.72 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.940.