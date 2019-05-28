رمضان عبد المعز لكل مظلوم: "اعلم أن القدر يبدع في تصفية الحسابات"

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وجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، رسالة لكل مظلوم، قائلًا:" والله ربنا هيجيبلك حقك، اطمئن، لك رب".



وتابع "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء:" لو لك مظلمة عند أحد اصبر، واجلس، واهدأ، واعلم أن القدر يبدع في تصفية الحسابات".

