رمضان عبد المعز لكل مظلوم: "اعلم أن القدر يبدع في تصفية الحسابات"
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:16 م
كساب أحمد
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وجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، رسالة لكل مظلوم، قائلًا:" والله ربنا هيجيبلك حقك، اطمئن، لك رب".
وتابع "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء:" لو لك مظلمة عند أحد اصبر، واجلس، واهدأ، واعلم أن القدر يبدع في تصفية الحسابات".
وتابع "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء:" لو لك مظلمة عند أحد اصبر، واجلس، واهدأ، واعلم أن القدر يبدع في تصفية الحسابات".
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