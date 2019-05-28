تفاصيل لقاء البابا تواضروس بطلبة الكلية الإكليريكية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا روي.





وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي ثم حدثهم قداسة البابا عن موضوع بعنوان: "إدارة التغير" من خلال الإصحاح الثاني عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية وتبلورت كلمة قداسته كالآتي: ماهي دوافع التغير ؟ ، الرغبة الشخصية في التغير ، فزكا كان لديه رغبة أن يري يسوع ، و شاول كان لديه رغبة في التغير فماذا تريد يا رب أن أفعل ؟.





وتابع البابا تواضروس: قدوة الآخرين أي الاقتداء بالآخرين فالأنبا باخوميوس (أب الشركة) قبل الإيمان بسبب استضافة أهل إسنا للجنود الرومان، وأغسطينوس اقتدى بسيرة الأنبا أنطونيوس، والأحداث التي تمر بنا سبب بالإضافة إلى محبة القراءة وقيمة الوقت أيضا.



