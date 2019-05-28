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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من زلزال

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:30 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من زلزال
زلزال
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الفجر الفني
 
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تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، في تمام العاشرة مساء، على قناة "دي إم سي" وتعاد الحلقة في تمام الخامسة فجرا.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.

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