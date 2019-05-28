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جروس يصدم الزمالك بقرار جديد

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:28 م
جروس يصدم الزمالك بقرار جديد
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محمد جمال
 
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رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السويسري لنادى الزمالك تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى ولو بصورة مؤقتة لمدة 3 شهور لقيادة الفريق فى باقي مسابقة الدوري والكأس.


وفاز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.


وتمسك جروس بالرحيل عن تدريب الفريق، بعد توتر العلاقة بينه وبين رئيس الزمالك الذى أعلن عن رحيله بعد مباراة الكونفدرالية.

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